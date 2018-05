Il Milan e il sogno che ritorna: Sarri in panchina, Giuntoli ds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I risultati non sono stati quelli sperati. Quelli attesi e pure quelli di cui il Milan aveva bisogno, sicché una rivoluzione, un'altra, la prossima estate, non è certo scenario impossibile. Anzi. Solo che stavolta la sensazione è che a decidere sarà Elliott, ovvero il fondo controllante del club di Yonghong Li. Per questo circolano voci, non solo sulla panchina, ma anche sulle scrivanie.

Il futuro della scrivania Tra Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, chi è maggiormente sul banco degli imputati è il direttore sportivo. Dopo un anno solo, sì, ma nel calcio i risultati sportivi ed economici sono necessari per andare avanti, non solo per i tecnici ma anche per i dirigenti. Per questo sarebbero già stati fatti dei sondaggi concreti con più ds: contatti e chiacchierate con Walter Sabatini, con Monchi e pure con Cristiano Giuntoli. Ed è proprio sul terzo nome che i riflettori sembrano essersi puntati maggiormente anche se lo scenario sarebbe più ampio.

Idea 'pacchetto completo' da Napoli Giuntoli, infatti, non vorrebbe separarsi da Maurizio Sarri ed è per questo che trova conferme, riscontrate da Tuttomercatoweb.com, l'idea rossonera di puntare sul tecnico azzurro. Un amore che ritorna, sebbene in passato furono Galliani e Maiorino, come spiegato dallo stesso ex ds nella giornata di ieri, a essere vicini allo stesso Sarri. Adesso l'idea ritorna: Gattuso è stato confermato, con tanto di rinnovo e adeguamento, ma è stata una scelta dell'attuale dirigenza e del ds Mirabelli. E nel calcio, si sa, spesso un cambio non arriva mai da solo...