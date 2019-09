Il Milan e la legge di Murphy. Anche quando gioca bene finisce male

© foto di www.imagephotoagency.it

La legge di Murphy sembra applicarsi perfettamente al Milan di Giampaolo. Dove anche in una partita giocata per lunghi tratti meglio dell'avversario e con la possibilità di chiuderla si finisca per perderla. Un'incertezza di Donnarumma, una mancata chiusura di Musacchio e il pareggio di Belotti a diciotto minuti dalla fine ha scatenato una catastrofe, materializzatasi quattro minuti più tardi. E il miracolo di Sirigu su Piatek all'ultimo secondo conferma la tesi.

Questa sera si è visto il miglior Milan della stagione. Difficile oggettivamente fare peggio delle quattro prestazioni precedenti ma di materiale sul quale ripartire c'è stato veramente: la conferma piacevole di Rafael Leao, la personalità e abilità di Hernandez, così come quella di Bennacer. Elementi che hanno portato una ventata di freschezza ed entusiasmo, rianimando anche chi sta intorno a loro. Come Calhanoglu e soprattutto Piatek, che si è finalmente mostrato pericoloso.

La squadra scesa in campo questa sera aveva un'età media di 23 anni e 224 giorni: il secondo Milan più giovane mai visto dall'era dei tre punti. E questo può spiegare in parte il black out di quattro minuti che ha portato la squadra a crollare immediatamente dopo il pareggio.

Resta, al di là della sfortuna di questa sera, un numero nudo e crudo. Anche questa sera per segnare c'è voluto un calcio di rigore. In cinque parite il Milan è stato capace di segnare solo una volta su azione. Una sterilità alla quale serve trovare il rimedio al più presto. Per evitare un'altra stagione senza coppe europee.