Il Milan e la "rimontite". Senza Higuain, Gattuso non sfonda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Chiudere le partite sta diventando un problema". L'ammissione di Gattuso nel post-gara non è una novità ma certifica sicuramente che il Milan di oggi ha il problema del gol, con Higuain e soprattutto senza il Pipita. Senza l'argentino, e con Cutrone a mezzo servizio, il Milan ha fatto una fatica terribile a sfondare il muro empolese: e se Borini non è una punta centrale, anche per caratteristiche fisiche, ci si aspettava qualcosa di più da Calhanoglu, mentre Suso ci ha provato in ogni modo ma di fronte si è trovato un superTerracciano.

Ma se si fa fatica a segnare e si è in vantaggio, bisogna anche imparare a gestire le partite: in questo momento il Milan non lo sa fare, lo dicono i numeri. Sette i punti persi per le rimonte subite: clamorosa quella con il Napoli al San Paolo, ma lì a pesare c'era anche una distanza di tipo tecnico, mentre contro Atalanta ed Empoli questo tipo di attenuante non c'è. Una "rimontite" che il Milan sta pagando in classifica, e duramente.