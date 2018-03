Il Milan e l’impresa di Londra, Gattuso rischia e se la gioca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inutile piangere sul latte versato, il 2-0 dell’andata ha compromesso il cammino del Milan in Europa e contro l’Arsenal stasera servirà una vera e propria impresa per ribaltare il risultato a credere in una storica rimonta. Le statistiche non sono a favore dei rossoneri perché pochissime squadre in Europa League che hanno subito due reti in casa, sono poi riuscite a recuperare nel match di ritorno. Il Milan di quest’ultimo periodo non vuole porsi limiti e continua a crederci. “Dobbiamo andare alla ricerca di un’impresa” ha confessato il tecnico calabrese alla vigilia della sfida durante le interviste all’Emirates Stadium.

“Dobbiamo rischiare qualcosa, se vogliamo riaprirla. Speriamo di riuscire a fare quello che abbiamo preparato. Queste gare fanno parte del percorso di crescita di cui parlo sempre”, ha ribadito Gattuso. Servirà una buona dose di coraggio, intelligenza tattica e buona sorte, tre ingredienti necessari per ottenere una serata magica per i colori rossoneri. “Ci proviamo, è il nostro sogno. La realtà è che dobbiamo fare la partita perfetta”. Il tecnico del Milan ha provato anche un paio di cambi interessanti durante la rifinitura, in particolare dovrebbe dare spazio ad Andrè Silva, in fiducia dopo il gol vittoria col Genoa, e uno tra Cutrone e Kalinic, con il giovane prodotto del settore giovanile in vantaggio. Al posto di Calabria ancora affaticato Gattuso dovrebbe puntare su Zapata per una soluzione più difensiva, mentre Borini scalpita per un posto. Possibile turno di riposo per Bonaventura.