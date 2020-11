Il Milan e le gare a segno: una striscia senza fine

Nonostante i segni di scricchiolio di una difesa che nelle ultime settimane viaggia a ritmi diversi rispetto alla semi impenetrabilità che aveva contraddistinto l’avvio della stagione, le risposte che il Milan sta fornendo a beneficio di chi ha ancora dubbi sulla solidità rossonera a lungo termine arrivano dall’attacco. La gara contro l’Hellas Verona, al di là del carattere innegabile mostrato nel recupero di una partita che si stava mettendo sui binari sbagliati, ha consentito alla truppa di Pioli di allungare una striscia di match contraddistinti da reti realizzate che sembra non avere fine. Sono infatti ben 27 le gare consecutive in cui il Milan va a segno con una puntualità disarmante. Un dato che infonde sicurezza anche in vista del prosieguo della stagione e che funge da conferma rispetto alle serissime intenzioni milaniste per la corsa ai vertici del nostro campionato. La macchina da gol messa a punto da Pioli funziona, e registrando qualche meccanismo arretrato promette di avere ancora parecchio da dire anche a discapito di squadre che sembravano avere un’attrezzatura di squadra più credibile per la corsa al tricolore. Il Milan ha dimostrato di esserci, e l’intenzione è quella di proseguire per questa via maestra.