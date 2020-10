Il Milan e le mosse anti-Inter: oggi si decide su Rebic e tornano i nazionali

Stefano Pioli avrà solamente oggi e domani per preparare il derby contro l’Inter. L’allenatore del Milan ha lavorato in questi giorni con un gruppo ridotto di 7-8 giocatori e solo a 48 ore dalla sfida ai cugini avrà i titolari per provare la formazione migliore da mandare in campo sabato alle 18.00. Presente per seguire la seduta di ieri della squadra anche il direttore sportivo Frederic Massara. In questi giorni hanno preso parte alle esercitazioni Hernandez, Castillejo, Romagnoli, Ibrahimovic, Calabria, Daniel Maldini, Kalulu, Conti e Antonio Donnarumma, ieri pomeriggio sono tornati a Milano Brahim Diaz, Diogo Dalot e Rafael Leao. Oggi sarà il turno di Gigio Donnarumma, Saelemaekers, Kessie, Bennacer, Kjaer, Tatarusanu, Hauge, Krunic e Calhanoglu. La formazione dovrebbe essere quella delle ultime giornate con il rientro di Romangoli in difesa e Ibrahimovic in attacco, mentre il centrocampo sarà affidato a Kessie e Bennacer. Dubbio sulla trequarti su chi affiancherà Calhanoglu e Saelemaekers.

Sarà una giornata importante per Ante Rebic perché si deciderà cosa fare con il croato. L’attaccante avrà un colloquio con lo staff medico per concordare, insieme all’allenatore, se attendere ancora oppure forzare i tempi per rendere il giocatore quantomeno convocabile per la sfida all’Inter. Fino ad ora Rebic non ha svolto alcun allenamento in gruppo ma ha lavorato individualmente con terapie specifiche per il gomito lussato. Se non dovesse farcela con l’Inter, il club rossonero spera di averlo per la gara di Europa League contro il Celtic.