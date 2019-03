Il Milan e quella rivincita nel derby lunga tre anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono più di tre anni che il Milan non vince un derby in campionato. L’ultimo successo dei rossoneri risale al 31 gennaio del 2016, quando in panchina c’era Sinisa Mihajlovic, e il match terminò 3-0 per il Milan con le reti di Alex, Bacca e Niang. Da quella partita solamente pareggi e sconfitte, intervallato però da un successo in Coppa Italia nel dicembre del 2017 con la rete decisiva di Cutrone nei minuti supplementari. Dunque sono tre anni che il Milan cerca la rivincita nei confronti dell’Inter ma non ci è ancora riuscito. Questa potrebbe essere la volta buona, considerando come arrivano all’incontro le due formazioni. L’Inter deve inseguire, e stasera sarà impegnata in Europa League con una rosa piena d’acciaccati, il Milan invece giungerà al match di domenica sera con tutti gli elementi a disposizione e un punto in più in classifica. Le cinque vittorie di fila hanno portato enorme entusiasmo, ma Gattuso è consapevole che nei derby conta poco chi arriva meglio.

Sarà una sfida aperta a tutti i risultati, ma stavolta il Milan ha la consapevolezza di essere una squadra solida e preparata tatticamente, sa di poter puntare su alcune pendine inamovibili che stanno attraversando un bel momento. Piatek più di tutti, con i suoi otto centri da quando veste rossonero, oppure la difesa con la compattezza di Romagnoli e Donnarumma, con la convinzione di Gennaro Gattuso in panchina. Il Milan vorrà fare una partita completamente diversa rispetto all’andata, dove perse 1-0 nei minuti finale a causa del gol di Icardi, e soprattutto dovrà avere un atteggiamento diverso.

A Milanello l’attesa per questa delicata sfida si vive con serenità e concentrazione, anche grazie all’aiuto di Leonardo e Maldini, i due dirigenti sempre presenti nel centro sportivo per stare vicino all’allenatore e tutti i giocatori in una fase cruciale della stagione. Il Milan si gioca tantissimo, perché una vittoria darebbe davvero il via a un distacco importante sui cugini, ma allo stesso tempo un ko metterebbe tutto nuovamente in discussione, ed è ciò che Gattuso vuole assolutamente evitare dopo aver recuperato tanti punti nel 2019 a Roma e Inter.