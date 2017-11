Il Milan e un attacco che non gira, oggi la ripresa senza i nazionali

Dopo tre giorni di pausa il Milan riprende oggi gli allenamenti al centro sportivo di Milanello in vista della difficile trasferta di Napoli. Il successo contro il Sassuolo ha ridato serenità all’ambiente ma la situazione in classifica non permette a Montella di dormire sogni tranquilli, anzi, c’è l’assillo di dover scalare la graduatoria per recuperare il terreno perso fino ad ora. E quindi anche una trasferta proibitiva come quella del San Paolo diventa l’occasione giusta per provare a portare qualche punto alla capolista, nonostante la formazione di Sarri sia la migliore in campionato. Oggi a Milanello si rivedranno tutti i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, mentre Bonucci, Donnarumma, Rodríguez, Kalinic, Kessie, Calhanoglu, Silva, Zapata, Suso, Cutrone, Locatelli e Gabbia torneranno solamente la settimana prossima. Non è facile lavorare con tutti questi assenti, soprattutto se l’obiettivo di Montella era quello di migliorare i meccanismi offensivi della squadra, sicuramente da rivedere dopo dodici turni di serie A.

E’ complicato metter mano agli equilibri del reparto avanzato se a Milanello mancano praticamente tutti, da Kalinic e Silva, passando per Cutrone, Calhanoglu e Suso. Ma è doveroso da parte dell’allenatore rossonero trovare una soluzione a questa grande problematica: il Milan segna troppo poco. Se si valutano solo le reti delle tre punte, i ragazzi di Montella hanno totalizzato appena tre gol, con Andrè Silva ancora a secco, Cutrone a quota uno e Kalinic fermo alla doppietta all’Udinese. La manovra offensiva s’inceppa al momento di concludere a rete e in alcune partite difetta proprio nella costruzione del gioco. Solamente Suso sta rispettando le attese, tutti gli altri dovranno riprendere al più presto il feeling con il gol se vogliono concretamente dare una mano alla squadra, altrimenti si fa davvero dura rincorrere i posti europei.

E’ palese che alla squadra manchi un bomber da venti gol stagionali, presente invece in tutte le prime 5/6 squadre della classifica, però sia Kalinic che Silva sono ampiamente al di sotto delle loro possibili medie-gol, ecco perché questo periodo di attesa dovrebbe servire al tecnico per studiare nuove soluzioni offensive, in modo da mettere in difficoltà il Napoli di Sarri ma più in generale per sfruttare a pieno un calendario benevolo dopo l’incontro con gli azzurri al San Paolo.