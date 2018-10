Il Milan e un masochismo divenuto ormai abitudine

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non ci fosse stato Romagnoli staremmo questa sera a commentare l'ennesima occasione buttata dal Milan. Una squadra che parte bene, fa sua la partita e passa in vantaggio. E irrimediabilmente decide di buttare via tutto. È successo col Napoli, con l'Atalanta, l'Empoli. Non riuscire mai a chiudere le partite ha reso questo inizio di stagione una rincorsa continua. Anche contro il Genoa stesso copione: gol di Suso, poi l'incomprensibile flessione anziché infierire sull'avversario. Il gioco palla a terra che ha portato a rischiare in un paio di occasioni nel primo tempo, infine il pari subito per l'incomprensibile retropassaggio in area di Bakayoko a pescare Kouamé. Una scena che riporta al rigore regalato all'Empoli per una leggerezza di Romagnoli che ha portato al rigore su Mchedlidze.

Un Milan che ancora una volta si è risvegliato solo una volta incassato un colpo: è successo proprio contro l'Empoli dove solo un super Terracciano ha negato ai rossoneri la vittoria; si è ripetuto contro la Sampdoria dove la reazione all'1-2 blucerchiato ha portato a ribaltare la partita. E anche contro il Genoa si è vista la forza di reazione di un gruppo che un anno fa in situazioni simili sarebbe sprofondato.

Il gol di Romagnoli ha evitato il peggio, ma c'è ancora da lavorare.