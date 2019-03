Il Milan fa 5 di fila a Verona. Decisivo Piatek, al Chievo non basta il cuore

© foto di www.imagephotoagency.it

Il solito gol di Piatek e una prova di grande efficacia e concretezza, regalano al Milan e a Gattuso (espulso alla mezz'ora) il quinto successo di fila, che porta così i rossoneri nelle migliori condizioni possibili, in classifica e in termini di entusiasmo, alla settimana del derby. Tra otto giorni l'Inter sfiderà i cugini guardandoli dal basso verso l'alto, grazie al successo raccolto quest'oggi dai meneghini in casa del ChievoVerona. Una squadra, quella di Di Carlo, che ha venduto carissima la pelle, ma che si è dovuta arrendere alla maggiore qualità ed efficacia della formazione avversaria, anche fortunata in alcuni episodi.

RITMI BASSI - Gara senza sussulti nei primi minuti, col Milan più manovriero e il Chievo schiacciato nella propria metàcampo, attento a non concedere il minimo spazio agli sguscianti attaccanti rossoneri. Il primo squillo di una gara fin lì anche abbastanza noiosa lo suona Kessiè, che strappa a destra, mette il turbo in area ma perde in precisione, spedendo alla destra di Sorrentino. Il Chievo si fa vedere in area avversaria con un bel cross di Leris, che Donnarumma fa suo con grande autorità.

LA BIGLIA ALL'INCROCIO - La sfida si sblocca su calcio piazzato: Lucas Biglia porta in vantaggio il Milan con una conclusione assolutamente imparabile, bravo a massimizzare l'occasione conquistata da Paquetà, atterrato da Leris al limite dell'area. Tiro violento e preciso di destro che gira sopra la barriera e si spegne dove Sorrentino davvero non può arrivare.

VIA GATTUSO, GOL HETEMAJ - Tre minuti dopo il gol, il Milan perde la sua guida in panchina: Gattuso viene infatti allontanato dal signor Pairetto dopo un battibecco con Meggiorini, a sua volta polemico nei confronti di Paquetà. Altri sei giri di lancetta ed ecco il gol del pari: lo realizza Hetemaj, bravissimo nell'avvitamento in area di rigore su perfetto invito di Leris, che a destra era sfuggito alla marcatura di Laxalt. Il finlandese si stacca da Conti e con un colpo di testa preciso e violento batte Donnarumma.

IL CONSUETO BUM BUM - Dopo un incoraggiante inizio di ripresa del Chievo, colpisce il solito Piatek: il polacco prova la deviazione in acrobazia dopo la respinta di Sorrentino su un suo colpo di ginocchio, ma si scontra con Depaoli. Per Pairetto è tutto regolare così sul prosieguo dell'azione Castillejo tira forte al centro dell'area (su servizio del neoentrato Calhanoglu) e trova la nuova deviazione del polacco, che insacca alle spalle di Sorrentino. Furiose le proteste del Chievo, che lamenta il contatto tra Piatek e Depaoli, ottenendo però solo il giallo per Giaccherini e Sorrentino.

IL CHIEVO CI PROVA, MA NON BASTA - Kiyine e Djordjevic sono le prime due scelte di Di Carlo, che sostituisce Dioussè e Meggiorini, ma è ancora il Milan ad andare vicino al gol. Splendida azione corale che porta Suso ad appoggiare per l'accorrente Kessiè: pessimo però l'impatto dell'ivoriano, che spedisce a lato. Di Carlo mette dentro anche Meggiorini, con Barba che si accentra e i gialloblù che passano al tridente. Non basta, i tre punti prendono la strada di Milano.