Il Milan fa soffrire la Juve, ma resta in crisi con il 7° ko in 12 gare

Bel Milan, ma alla fine i rossoneri sono tornati a casa con un pugno di mosche in mano. Funziona cosi in questo momento in casa Milan, si giocano prestazioni positive ma poi non si fa risultato. Con la Juventus gli errori in attacco sono stati fatali, contro la formazione più forte d’Italia se non si fruttano le poche occasioni offensive si finisce poi per subire il gol. Sarri ha la fortuna di sostituire Ronaldo con Dybala, e proprio dall’argentino è arrivata la perla che ha deciso la partita (il settimo sigillo di Dybala contro il Milan).

Con il ko dello Stadium il Milan è la prima squadra di sempre a perdere 9 volte su 9 nel nuovo impianto bianconero, ma soprattutto in 12 gare di serie A ha ottenuto solamente 13 punti, con 7 sconfitte già all’attivo. Sette partite perse nelle prime dodici sono davvero tante per una squadra che dovrebbe ambire all’Europa: “E' mancato il risultato perchè la prestazione l'abbiamo fatta, almeno alla pari dei nostri avversari se non qualcosa in più. E' chiaro che se non fai gol, una squadra come la Juve può trovare una giocata”, ha confessato Stefano Pioli al termine del match.

Una classifica che mette in chiara evidenza la crisi che attraversa la squadra, e per questo motivo alla ripresa degli allenamenti Pioli vorrà appenderla ovunque a Milanello per cambiare le cose: “Deve preoccuparci, perchè la preoccupazione porta attenzione e ci permetterà di dare il meglio. Da mercoledì la classifica sarà appesa ovunque a Milanello". Un Milan che nonostante la buona prestazione contro la Juve naviga in cattive acque, ma che in queste due settimane di sosta potrà lavorare poco per cambiare la situazione a causa dei tanti nazionali che lasceranno il centro sportivo. E sul passaggio alla difesa a tre il tecnico ha dichiarato: “In questo momento non credo".