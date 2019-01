Il Milan ferma il Napoli: uno step in più nella maturità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan di Gennaro Gattuso è pronto a dare battaglia alle altre squadre fino alla fine del campionato per entrare in Champions League. Lo ha dimostrato ieri sera fermando il Napoli, senza nemmeno troppa fatica, gestendo una gara difficile contro un avversario più pronto. Eppure i ragazzi di Gattuso non hanno mai dato l’impressione di subire il match, anzi, a tratti hanno avuto anche la meglio sui partenopei, soprattutto nel primo tempo. Il pareggio finale è il risultato più giusto, e consente al gruppo rossonero di avanzare minimamente in classifica ma di uscire indenne dal confronto con il Napoli. “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo sbagliato negli ultimi 25 metri. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza, la squadra ha iniziato a farsi vedere meno, voleva meno la palla. Potevamo fare molto meglio a livello qualitativo”, ha dichiarato Gattuso. I rossoneri da qualche partite subiscono meno gol. Merito di una difesa più concentrata ma anche del centrocampo che si muove a favore dei compagni: “Tutta la squadra ha il merito. È merito di come lavoriamo, di come chiudiamo le linee di passaggio. Siamo bravi, dobbiamo migliorare nel giocare a campo aperto, giocare con meno frenesia e sbagliare il meno possibile”, ha raccontato l’allenatore. Positivo anche l’ingresso in campo di Piatek a venti minuti dalla fine: “Mi piace, lo vedo bene. E' un ragazzo curioso, osserva tutti. Ha grandissima voglia, mi dà la sensazione che sia un ragazzo che ama stare a Milanello. Ha entusiasmo. Vedendolo - l'ho detto poco fa anche a Paolo (Maldini, ndr) assomiglia un po' a Tomasson, anche se meno piranha nel pressing nei primi 15 metri".