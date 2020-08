Il Milan fissa l'obiettivo Champions, Pioli: "Gap non facile da colmare ma dobbiamo tornarci"

Per il Milan il grande obiettivo della prossima stagione sarà tornare in Champions, come ammette lo stesso Stefano Pioli in una lunga intervista a La Repubblica: "Il Milan deve tornarci. Però il gap col quarto posto è di 12 punti, non facile da colmare. Bisogna consolidare e migliorare il livello attuale, col bel gioco. Nessun obiettivo va scartato, puntiamo anche all’Europa League: 3 settimane di vacanza e subito il massimo. La squadra giovane è un vantaggio, sappiamo già che cosa ci aspetta: abbiamo preparato bene 12 partite in 40 giorni".