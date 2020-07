Il Milan gioca e spreca, il Parma punisce: 0-1 a San Siro, a segno Kurtic

Risultato a sorpresa a San Siro al termine dei primi 45'. Il Parma è in vantaggio per 1-0: tanto Milan, che spreca tante occasioni e si ritrova sotto per la rete realizzata da Kurtic al 44'.

Tante occasioni, ma il fortino gialloblù resiste - È il Milan a prendere subito in mano le redini della sfida. La squadra rossonera sfiora subito la rete con Ibrahimovic, il cui tiro è deviato da un difensore in angolo. Lo svedese, alla centesima presenza con il Diavolo, abbatte Gagliolo con un terrificante calcio di punizione dal limite: per fortuna di D'Aversa, che poco prima aveva dovuto sostituire Cornelius per un problema al flessore, il difensore resta in campo.

La squadra di Pioli continua a macinare gioco, favorita anche da un Parma troppo passivo, incapace di mettere pressione agli avversari e di creare pericoli dalle parti di Donnarumma. Romagnoli colpisce il palo con un'incornata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Kessie non trova la porta per pochi centimetri su un bel cross di Leao. Il portoghese sembra ispirato ma sbaglia poco dopo, calciando male da buona posizione.

La sblocca Kurtic - Nel finale di frazione ci prova il Parma, che sfiora il vantaggio con Gervinho: l'ivoriano mette il turbo e semina il panico nella difesa, ma spara alto. È il preludio al vantaggio: Biglia non segue Grassi, che arriva quasi sul fondo e serve Kurtic a rimorchio sul primo palo. Splendida conclusione di prima intenzione dello sloveno, che festeggia al meglio le 250 presenze in Serie A. Il Milan ha la possibilità di pareggiare immediatamente, ma Theo Hernandez si lascia ipnotizzare da Sepe.