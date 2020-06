Il Milan guarda ancora al futuro: preso il giovane terzino Pierre Kalulu, già lunedì le visite

vedi letture

Un nuovo giovane rinforzo per un Milan ancora pieno di incertezze, ma comunque sempre attivo sul mercato. I rossoneri, come raccontato nelle ultime ore proprio sulle colonne di TMW , hanno in pugno il talentoso terzino in scadenza di contratto con l'Olympique Lione, Pierre Kalulu.

No al rinnovo coi francesi - Classe 2000, il poliedrico difensore franco-congolese (può giocare in tutti i ruoli del reparto arretrato) ha infatti rifiutato il rinnovo col club di Ligue 1 per provare una nuova avventura in Serie A. Con già tanta esperienza internazionale grazie alle rappresentative giovanili dei Bleus, un grande potenziale e personalità da vendere: tutte qualità che hanno attirato l'interesse di Paolo Maldini e fatto infuriare, al contempo, la stampa locale. "Bravo Paolo Maldini mentre per Juninho è un altro fallimento" , è stata non a caso l'apertura odierna del portale Sport.fr circa l'addio imminente del calciatore.