Il Milan ha deciso: nessun dubbio, Saelemaekers sarà riscattato dall'Anderlecht

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che il Milan ha deciso: Alexis Saelemaekers sarà riscattato dall'Anderlecht. 7 milioni di euro per confermarlo dal club biancomalva, l'ultima gara contro la Roma ha vidimato una decisione già presa per il futuro del ventunenne belga ancora in rossonero. Preso in prestito per 3,5 milioni di euro, sarà esercitato il diritto a 3,7.