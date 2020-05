Il Milan ha deciso: vuole riscattare Saelemaekers dall'Anderlecht

Secondo quanto riporta Sud Info, media belga, il Milan avrebbe intenzione di riscattare il giovane prospetto Alexis Saelemaekers. Vent'anni, arrivato in prestito oneroso a gennaio per 3,5 milioni di euro, per la stessa cifra il club rossonero potrà riscattarlo in estate. Visto l'esborso sembra una condizione quasi scontata, da capire se verrà ora intavolata una trattativa per ottenere uno sconto a riguardo dall'Anderlecht.