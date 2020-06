Il Milan ha fallito un obiettivo. L'Europa League potrà bastare per la conferma di Pioli?

“Il futuro di Pioli non si decide stasera”, aveva detto a inizio partita il dt del Milan Paolo Maldini. Il destino del tecnico rossonero (così come quello dello stesso uomo mercato) da settimane è messo in discussione, con l’arrivo di Ralf Rangnick dato per probabile da più fonti. Maldini nel suo intervento prepartita aveva evidentemente ragione, impossibile legare il futuro della panchina rossonera alla prima partita, contro la Juventus, dopo oltre 3 mesi senza calcio giocato. Per giunta senza pubblico. Però a conti fatti questo ko potrebbe davvero avere un peso specifico importante nella scelta dell’allenatore del futuro. E qua torniamo alle parole di Maldini: “La Coppa Italia è uno dei nostri due obiettivi stagionali”, aveva aggiunto il dirigente rossonero. Un obiettivo che ora, qualche ora dopo quelle dichiarazioni, è sfumato senza possibilità di appello.

Pioli punta sul campionato - L’altro obiettivo, non dichiarato ma certamente voluto, è la conquista di un posto in Europa. Proprietà e dirigenza vorrebbero la Champions, ma vista la situazione appare molto più fattibile un arrivo in zona Europa League. Ovvero la richiesta minima che Pioli dovrà soddisfare, anche se non è detto che questo possa bastare. Come detto l’ombra del Professore Rangnick è sempre più delineata alle sue spalle e sebbene l’arrivo del tedesco non possa esser dato come certo via via che passano le settimane sembra sempre più probabile. “Ora dobbiamo conquistare l’Europa attraverso il campionato”, ha confessato lo stesso Pioli al termine del match. E partendo dal secondo tempo dello Stadium di ieri sera è probabile che questo possa succedere. Ma anche alla luce dell’obiettivo Coppa Italia mancato, siamo sicuri che questo possa bastare per rendere positiva la stagione del Milan e portare alla sua conferma sulla panchina rossonera?