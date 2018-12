Il Milan ha il carattere di Gattuso: forte nelle avversità

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan non molla, è lì che lotta con i denti per il suo obiettivo stagionale. Nonostante una serie lunghissima di titolari fuori per infortunio e squalifica (Higuain su tutti), i rossoneri non si sono dati per vinti e dopo il pari a Roma con la Lazio, è arrivato anche il successo interno contro il Parma. Una gara difficile perché i ducali giocano un calcio organizzato e concreto, infatti i ragazzi di Roberto D’Aversa sono passati in vantaggio nella ripresa con Inglese, per poi subire la rimonta del Milan con le reti di Cutrone e Kessie su rigore. Il 20enne cresciuto nel settore giovanile rossonero sta guidando per mano il Milan grazie ad un’altra prestazione di alto livello, e soprattutto con un gol spettacolare che ha pareggiato i conti in una fase complicata della partita. Settimo centro stagionale, terzo in serie A per Cutrone, mentre Kessie ha realizzato la sua terza marcatura in campionato, il secondo rigore assegnato al Milan fino ad ora (il primo era stato sbagliato da Higuain contro la Juve).

Un Milan che assomiglia sempre di più a Gattuso, in campo con tanti elementi fuori ruolo, come Abate schierato centrale di difesa con Zapata, oppure Josè Mauri mezzala, lui che non giocava titolare da due anni, ma tutti hanno tirato fuori gli artigli: “Quest'emergenza ci ha ricompattato. In una settimana abbiamo cambiato tre moduli, e un allenatore può proporre tutto quello che vuole, ma se non hai la disponibilità dei ragazzi ottieni ben poco”, ha confessato Gattuso al termine della sfida. “Godiamoci la vittoria col Parma, siamo stati bravi". E’ dello stesso parere Paolo Maldini, che in veste di dirigente ha fatto i complimenti al tecnico e alla squadra per il successo: “Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire dopo il gol. Stiamo crescendo”, ha detto Maldini. “Il segreto per arrivare al risultato è essere compatti, è facile esserlo quando le cose vanno bene, meno nelle difficoltà. La gestione di Rino in questo è fondamentale”.