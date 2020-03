Il Milan ha scelto Milik per il dopo Ibra. Ma c'è da vincere la concorrenza del Cholo

E' Arkadiusz Milik del Napoli, spiega oggi Tuttosport, il nome per il dopo Zlatan Ibrahimovic al Milan. Polacco, ventisei anni, è un nome che piace molto alla società rossonera anche per i parametri di un ingaggio da 2.2 milioni di euro, in linea con la nuova filosofia economica dettata da Ivan Gazidis. Non solo: sul giocatore in uscita dagli azzurri c'è anche l'Atletico Madrid, che si prepara a salutare Diego Costa nel pacchetto avanzato di Diego Simeone.