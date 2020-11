Il Milan, il servizio di Report sulla proprietà del club e il ruolo di Elliott: il punto

A far discutere da questa mattina sui social c'è senza dubbio l'anticipazione di un servizio che andrà in onda lunedì sera su Report, su Rai 3, a proposito della proprietà del Milan. "Chi sono i veri proprietari? Tutti parlano di Fondo Elliott ma Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d'amministrazione Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione", il titolo dell'anticipazione dell'emittente, arrivato nei giorni della presentazione del nuovo progetto dello stadio.

Chi sono i veri proprietari del #Milan?

Tutti parlano di Fondo Elliott, ma #Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d'amministrazione Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione

Report torna lunedì alle 21.20 su @RaiTre pic.twitter.com/V57eCveVlz — Report (@reportrai3) November 13, 2020

La struttura del Milan Nel volume di approfondimenti giuridici sul Milan 'Il diavolo è nei dettagli' si denota infatti che il 99,93% di AC Milan (Italia) appartiene per il 100% a Rossoneri Sport Invest (Lux), posseduta per il 100% da Project Redblack (Lux), a sua volta posseduta per il 95,8% (11.488 azioni) da King (70%) e Genio (30%) Investments LLC (Delaware). I diritti economici sono depositati e i diritti di voto di Elliott sono del 95,7%, con l'hedge fund che ha contribuito almeno al 96% dei recenti aumenti di capitale. Nelle private equities le catene di controllo in differenti stati sono all'ordine del giorno (in questo caso in Lussemburgo e Delaware, considerato "l’Eldorado delle società-fantasma", come titolava un approfondimento de Il Sole 24 ore del maggio 2016).

Il Delaware Lo stesso pezzo cita che in Delaware ci siano il 60% delle società nella classifica Fortune 500. Pur non essendo uno stato a tassazione zero come Nevada, Wyoming e Sud Dakota, il Delaware non prevede alcuna imposizione sugli utili derivanti da asset intangibili (proprietà intellettuale, brevetti, marchi) controllati da “Delaware holding company” o da “Passive investment company”.

Elliott e gli organismi di vigilanza Gli organismi di vigilanza quali Securities Exchange Commission e CONSOB attenzionano ogni giorno hedge fund come Elliott, il più importante del mondo, che nella propria strategia va su titoli in sofferenza, equity, hedge/arbitraggio, trading sulle materie prime, altri tipi di debito, protezione della volatilità di portafoglio, private equity e private debt, e titoli immobiliari. L'investimento

La 'casella postale Nel servizio di Report vengono citati i domicili fiscali della Rossoneri Sport Investments, Blue Sky e Project Red Black in Lussemburgo. Tutto però rimanda a indirizzi senza uffici fisici ma proprio per rifarci al pezzo del Sole di cui sopra, relativo al Delaware, è opportuno citare che "nella periferia nord di Wilmington c'è un edificio che meglio di ogni altro fotografa questo successo. Il palazzo si trova al numero 1209 di North Orange Street, dove ha sede il Corporation Trust Center della Ct Corporation, specializzata nella costituzione e domiciliazione di società. Qui sono registate più di 285mila imprese".