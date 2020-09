Il Milan imbattuto da 17 partite in tutte le competizioni: non accadeva dal 1996

Il Milan continua a vincere e prosegue la sua striscia di risultati positivi, arrivata a 17 partite di fila in tutte le competizioni (13 vittorie, 4 pareggi). Come riporta Opta, non accadeva dal 1996, quando la squadra allora allenata da Fabio Capello si fermò a 27 risultati utili.