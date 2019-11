Il Milan in Nazionale - Paquetà in chiaroscuro. Minuti importanti per Rebic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per ritrovare fiducia e provare a invertire la rotta. Il Milan cerca disperatamente di risalire la china dopo un inizio di stagione disastroso, ma la sfida che attende la squadra di Pioli non sarà delle più semplici: a San Siro, infatti, arriverà il Napoli del grande ex, Carlo Ancelotti.

TANTI GOL E MINUTI NELLE GAMBE - Tanti, come sempre, i rossoneri convocati con le rispettive selezioni nazionali. Donnarumma e Romagnoli hanno contribuito alle ultime due vittorie dell'Italia di Mancini: porta inviolata per l'estremo difensore, gol per il capitano. Paquetà non brilla contro l'Argentina ma va a segno con la Corea del Sud, così come Piatek nell'unico match disputato con la sua Polonia e Kessié con la Costa d'Avorio. Rebic e Leao regolarmente impiegati nelle file della Croazia e del Portogallo Under-21. Krunic in campo contro l'Italia, gioie per Calhanoglu e Ricardo Rodriguez, che si qualificano a Euro 2020. Due successi per l'Algeria di Bennacer.

MUSACCHIO RECUPERA, CASTILLEJO OUT - Nessun infortunio durante le sfide internazionali, l'infermeria comincia a svuotarsi. Mateo Musacchio riprenderà il suo posto al centro della difesa e questa è senza dubbio una buona notizia per il tecnico emiliano, che attende ancora il pieno recupero di Caldara. Castillejo non è ancora al 100%, così come Fabio Borini.