Il Milan in pressing su Rangnick. Ieri una smentita che vale come una conferma

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul futuro di Ralf Rangnick e sulle parole dell'allenatore di ieri. "Contatti col Milan ma nessun accordo", ha detto a Mdr in Germania. Una smentita che però conferma che in passato (e pure adesso) ci sono dei contatti per portare il classe '58 di Backnang in rossonero. Non per altro, in dirigenza si discutono già possibili budget da mettergli a disposizione, circa 75 milioni di euro, cifra già ponderata in base al contraccolpo che l'emergenza sanitaria darà al calcio internazionale.