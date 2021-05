Il Milan lavora per De Paul: Krunic e Castillejo possibili cessioni per finanziare il colpo

Il portale Sportmediaset fa il punto sul mercato del Milan ed in particolare sull'ipotesi rodrigo De Paul: l'argentino è uno dei nomi in cima alla lista di Maldini per il prossimo anno e per limare le richieste dell'Udinese da 40 milioni di euro i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa giocatori come Hauge, Gabbia e Daniel Maldini. La via per fare cassa e trovare i soldi necessari, poi, potrebbe essere quella delle cessioni: gli indiziati, per l'emittente, sarebbero Krunic e Castillejo.