Il Milan manda in B il Verona e sogna il trionfo in Coppa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tre risultati al prezzo di uno. Ieri sera il match con l’Hellas Verona ha avuto tre significati importanti per il Milan di Gattuso. Il primo riguarda la “vendetta” nei confronti della squadra di Pecchia che all’andata aveva vinto per 3-0, impartendo ai rossoneri una sonora lezione. Il secondo motivo riguarda i tre punti e la classifica. Con il successo sui veneti il Milan è tornato al sesto posto e guarderà oggi Lazio-Atalanta con occhi diversi, facendo il tifo per i biancocelesti. Il terzo motivo riguarda la retrocessione del Verona. Con la sconfitta di ieri a San Siro gli scaligeri sono matematicamente in serie B, con due giornate d’anticipo.

E’ stato un buon allenamento per i ragazzi di Gattuso, in vista della sfida dell’anno in programma mercoledì all’Olimpico di Roma. La Juve non si batte così facilmente, come ha dichiarato il tecnico a fine partita in conferenza stampa: “Loro da 7 anni sono al top in Italia e in Europa. Noi però non dobbiamo dimenticarci che nonostante il grande calcio fatto a Torino non è bastato, dobbiamo arrivarci con spensieratezza e consapevolezza che loro sono più forti ma possiamo giocarcela. Non dobbiamo sbagliare nulla e una vittoria potrebbe cambiare la mentalità di tutto questo mondo che mi circonda, i giocatori e tutto lo staff, io compreso. Una vittoria renderebbe più facile la nostra crescita". Il concetto è molto chiaro: la Juve parte da favorita, è la squadra più forte ma il Milan farà di tutto per regalare alla propria gente una serata speciale, come successo a Doha, quando i rossoneri alzarono al cielo un trofeo pur essendo nettamente inferiori della squadra di Allegri.