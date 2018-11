Il Milan, Milinkovic-Savic e la telefonata a Lotito. Il retroscena di mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-Milan non sarà la partita di Higuain squalificato, sarà forse quella di Ibrahimovic nel girone di ritorno, di certo sarà la sfida di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il retroscena di mercato riporta quest'oggi dal Corriere della Sera, infatti, nei giorni bollenti di metà agosto della scorsa estate il centrocampista fu davvero a un passo dai rossoneri. Nella notte fra il 16 e il 17 agosto - si legge - il Milan del nuovo corso contattò Lotito mettendo sul piatto 30 milioni per il prestito e 90 per il riscatto, una cifra monstre superiore persino a quella spesa dalla Juventus per portare in Italia CR7. Il patròn dei biancocelesti barcollò ma poi con la chiusura della finestra di mercato prevista per l'indomani non ebbe il coraggio di tradire il patto siglato con Inzaghi.