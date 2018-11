Il Milan nel segno di Romagnoli: vittoria all'ultimo respiro, 1-0 a Udine

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Romagnoli espugna la Dacia Arena: Milan batte Udinese 1-0 all'ultimo secondo.

Una gara intensa, decisa all'ultimo respiro: è questa la fotografia di Udinese-Milan, appena terminata col risultato di 1-0 in favore dei rossoneri. Partono molto bene i friulani, chiudono meglio gli ospiti, che trovano la via del gol con il solito, a questo punto, Romagnoli in zona Cesarini. Al termine di una partita giocata tutta a cento all'ora, il capitano regala una vittoria d'oro a Gattuso: con questo risultato il Milan tiene il passo della Lazio al quarto posto, mentre l'Udinese di Velazquez resta appena sopra la zona retrocessione.

GEMELLI DIVERSI -

Gattuso e Velazquez, a inizio stagione, erano due tra gli allenatori più in odore di esonero alle prime difficoltà. Arrivano a Udinese-Milan in un momento completamente diverso: lo spagnolo è all'ultima spiaggia, tanto che nel pre-partita il ds friulano Pradé rifugge le telecamere di Sky. Il campione del mondo 2006, invece, non potrebbe essere più saldo: tra i risultati dell'ultima parte di stagione e quelli di questo inizio, neanche il rapporto non ottimale con Leonardo può mettere seriamente in discussione la sua panchina.

BARAK OUT, MILAN COL 4-4-2 -

Defezione nell'ultimo minuto per l'Udinese: Barak, scelto come titolare, ha problemi alla schiena. Al suo posto Fofana, in un 3-4-2-1 con Pussetto e De Paul a sostegno di Lasagna. Confermato Musso tra i pali. Gattuso fa la conta degli assenti e torna al 4-4-2 con Cutrone-Higuain in attacco: Zapata preferito a Musacchio per fare coppia con Romagnoli in difesa. Seduto in panchina si rivede Riccardo Montolivo: ultima presenza in rossonero il 13 maggio 2018 contro l'Atalanta, con tanto di espulsione.

C'È PARTITA -

Chi si aspettava l'Udinese spaurita ha fatto male i conti con i ragazzini terribili in bianconero. Parte meglio la squadra di casa, ordinata dietro e ficcante soprattutto con Pussetto: dopo sette minuti è proprio l'ex Huracan a tentare la conclusione verso la porta di Donnarumma, fuori di poco. Il Milan risponde presente e spinge forte sulla fascia sinistra: Laxalt crossa, Higuain è impreciso. Poi Suso sfiora la rete tirando dopo il suo classico movimento a rientrare. Sono ancora i friulani, però, a costruire azioni su azioni: Mandragora da fuori e poi Lasagna da vicino fanno sussultare Gigio, il Milan tiene il ritmo. Ma a dettarlo, forsennato, sono i padroni di casa.

RITMI ALTI E BOTTE-

Al ritmo imposto dall'Udinese si aggiunge l'inevitabile agonismo. Higuain prende una botta alla schiena e dopo poco più di mezz'ora deve salutare la Dacia Arena, cedendo il posto a Castillejo. Zapata rimedia una scarpata sulla tempia ma riesce a continuare la sua gara. Continuano a fare molto bene i friulani, sguscianti in attacco con i due argentini e l'italiano, pur senza impegnare in modo concreto Donnarumma. Il Milan sposta il focus da sinistra a destra, affidandosi soprattutto a Suso e alle sue invenzioni.

RETI BIANCHE AL 45' -

Udinese e Milan tornano negli spogliatoi sullo 0-0. C'è tempo per un'occasione di Cutrone e uno spunto di Suso, ma Musso è attento. La prima frazione di gioco si conclude così senza reti, nonostante le tante occasioni da gol: se ne contano ben nove, per lo più in favore dei friulani, anche se le parate le ha fatte l'estremo difensore dell'Udinese. Si tratta della terza volta in cui il Milan in questa stagione chiude il primo tempo senza segnare: i precedenti contro Cagliari e Inter.

Il 7 SI FA SENTIRE -

L'Udinese torna in campo come se non avesse il primo tempo sulle gambe e continua a correre per salvare se stessa, ma forse anche il proprio allenatore. Il Milan ha un Castillejo in più e si vede: lo spagnolo è il migliore nella prima parte del secondo tempo. Scappa al centro e impegna Musso che risponde ancora presente, poi strappa a sinistra e mette al centro per Suso, che si divora un rigore in movimento. È un sintomo di quel che ci aspetta: dopo una gara giocata tutta a cento all'ora, gli errori iniziano ad affiorare.

GATTUSO PROVA A VINCERE -

Il tecnico del Milan cerca di alzare il baricentro. Ovviamente con quello che gli infortuni gli lasciano a disposizione: a un quarto d'ora dalla fine dentro Borini per Laxalt, mentre Velazquez aspetta a fare cambi. Il Milan continua a sprecare occasioni su occasioni: lo stesso Borini ruba un pallone sanguinoso a Samir, Cutrone riceve a destra e scarica per Castillejo. Che opta per una telefonata: Musso risponde. In precedenza il portiere bianconero era spettacolare ma inutile su un tiro sempre dello spagnolo che non avrebbe neanche sfiorato lo specchio della porta.

IN RISERVA, IN ZONA CESARINI -

Quando il cronometro arriva all'85', l'Udinese è sulle gambe da ormai una ventina di minuti. La prospettiva di un recupero lungo non aiuta i friulani, che non hanno la qualità necessaria ad addormentare la partita e soffrono la verve di un Milan ancora sprecone. Finirebbe come si è giocata tutta la partita: senza gol, ma con tanta corsa e parecchie botte. Invece c'è Romagnoli: all'ultimissimo secondo il capitano del Milan sblocca la gara, approfittando di un contropiede nato da un errore clamoroso di Opoku.

Il tabellino

UDINESE-MILAN 0-1 (90'+6 Romagnoli)

Ammoniti: 28' Samir, 64' Troost-Ekong, 71' Pussetto nell'Udinese. 48' Kessie, 68' Zapata, 90'+6 Romagnoli nel Milan.

Espulso: 90'+4 Nuytinck nell'Udinese.

Udinese (3-4-2-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest (dall'84' Nuytinck), Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul (dal 90'+2 D'Alessandro), Pussetto (dall'84' Balic); Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessié, Laxalt (dal 73' Borini); Cutrone, Higuain (dal 35' Castillejo). Allenatore: Gennaro Gattuso.