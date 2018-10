Il Milan non c'è, Sanabria punisce: Betis avanti all'intervallo

Fonte: Dall'inviato a Milano

Le scorie del derby non sono ancora state smaltite. Un Milan spento e poco propositivo è sotto all'intervallo contro un Betis non irresistibile ma più concentrato e determinato. La squadra di Gattuso, però, è ancora in partita, ma deve ringraziare i tanti errori di mira degli avversari.

Pronti-via e Reina commette un errore in disimpegno, spianando la strada a Sanabria. L'ex attaccante della Roma però non coglie l'attimo e spreca una buona occasione. Per vedere un'azione del Milan bisogna attendere la metà della frazione: cross di Castillejo, Higuain di testa manda fuori senza impensierire Pau Lopez. Alla mezzora il Betis passa, grazie proprio all'uomo più atteso, Antonio Sanabria: Lo Celso, servito da Junior Firpo, salta Zapata grazie a un rimpallo e serve il numero 9 a centro area. L'anticipo su Romagnoli e Reina è da grande centravanti, poi è facile depositare in rete da due passi. I rossoneri accusano il colpo e tre minuti dopo gli andalusi trovano addirittura il raddoppio, ma l'arbitro Nijhuis annulla per un fuorigioco inesistente. Gli ospiti dominano e vanno ancora vicino allo 0-2 prima del riposo: azione splendida sulla corsia sinistra (dove Calabria e Castillejo sono in grande difficoltà) e cross di uno scatenato Lo Celso sul secondo palo, dove Sanabria impatta malissimo. Gattuso passa al 3-5-2 per contenere gli scatenati uomini di Setien, Higuain si divora il pareggio proprio alla scadere. Finisce tra i fischi dei pochi intimi di San Siro: Milan-Betis 0-1 al 45'.