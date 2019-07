Il Milan non molla, contatti continui per Veretout

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue il duello tra Milan e Roma per Jordan Veretout. Ieri è andato in scena l’incontro tra la dirigenza della viola e quella giallorossa, ma non si è arrivato ad un vero e proprio punto finale. In pratica il summit è stato dello stesso tenore del Milan, quando martedì Maldini e Massara avevano visto Pradè e Barone. Sia Roma che Milan non vogliono arrivare ai 25 milioni chiesti dalla Fiorentina, con i rossoneri che mettono sul tavolo una serie di contropartite per abbassare il prezzo. Mentre il giocatore sarebbe molto felice di indossare la maglia rossonera, un progetto che lo stuzzica, forse anche più della Roma nonostante i giallorossi offrano più soldi. Serviranno altri colloqui tra le parti per sbloccare lo stallo. Il Milan vorrebbe Veretout per migliorare le mezzali e ieri c’è stato un altro contatto telefonico tra le due dirigenze, ma i rossoneri non hanno intenzione di alzare il prezzo, perché gran parte del budget vorrebbero investirlo sul regista.

Per l’attacco il Milan valuta di tenere in rosa Andrè Silva. Il nuovo allenatore Marco Giampaolo vorrebbe valutarlo in questi primi giorni di Milanello per capire la compatibilità con Piatek, ma nel frattempo il suo procuratore Jorge Mendes sta lavorando ugualmente sul mercato e in caso di offerte la società valuterà la cessione. O lui o Patrick Cutrone potrebbero lasciare i rossoneri, ma per il giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile la richiesta minima del Milan è di 25 milioni. Intanto dalla Spagna rilanciano per il nome di Mariano Diaz, classe 1993 del Real Madrid.