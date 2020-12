Il Milan non molla Szoboszlai: l'ungherese preferisce la destinazione rossonera

vedi letture

Il Milan non molla la presa per Dominik Szoboszlai e per questo continua a tenere vivi i contatti con il suo entourage: il centrocampista ungherese del Salisburgo piace a diversi club, ma, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sembrerebbe preferire la destinazione rossonera.