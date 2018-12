Il Milan ospita il Parma, Il Corriere della Sera: "Apre un mese chiave"

© foto di PhotoViews

Sfida difficile per il Milan che alle 12.30 affronterà un Parma in ottima salute a San Siro. "Milan, l'insidia Parma apre un mese chiave. Ma c'è un Gazidis in più", titola Il Corriere della Sera che sottolinea poi l'importanza della sfida per i rossoneri: "Oggi il Parma, poi altre sei gare: dicembre somiglia parecchio a un mese chiave per un Milan che a gennaio subirà un deciso rimpasto. Ad ammetterlo è stato lo stesso Gattuso: "Dobbiamo fare meno danni possibile, cercare di accumulare punti in campionato e passare il turno in Europa League, poi vedremo".