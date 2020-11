Il Milan pensa al prossimo mercato. Priorità alla difesa: due le opzioni per Maldini e Massara

vedi letture

La dirigenza del Milan sta cominciando a muovere i primi passi concreti con procuratori e direttori sportivi per arrivare preparati al mercato di gennaio. Dopo sette giornate di campionato, sono chiare le necessità del club rossonero: un vice Ibrahimovic e soprattutto un difensore centrale che sia allo stesso livello dei due titolari.

Kabak, ancora tu - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, la pista che porta a Ozan Kabak dello Schalke 04 è ancora viva. I contatti con l’entourage del ragazzo proseguono e recentemente proprio il ds del club tedesco ha lasciato una porta aperta ai rossoneri. L’offensiva di Maldini e Massara è sfumata per due motivi a settembre: il primo riguarda la richiesta economica dello Schalke (oltre 25-30 milioni), mentre il secondo è il poco tempo a disposizione dei tedeschi per trovare un sostituto. Ora però la società tedesca si sta già muovendo per non farsi cogliere impreparata e a questo si aggiunge la necessità di vendere a causa di problemi economici. Dunque, per Kabak si stanno creando le condizioni giuste per un nuovo tentativo a gennaio e il Milan vorrebbe riprovarci alle sue condizioni, investendo attorno ai 15 milioni di euro.

L'opzione italiana - In difesa piace tanto Matteo Lovato, classe 2000 del Verona e avversario del Milan proprio nell’ultima sfida di campionato. I costi potrebbero essere più bassi e il suo agente (Giuseppe Riso) ha ottimi rapporti con Paolo Maldini e il club rossonero. Lovato naturalmente sarebbe entusiasta del passaggio al Milan e sarebbe l’ennesimo profilo in linea con la filosofia Elliott, ovvero un giocatore giovane e di prospettiva. I contatti con l’Hellas stanno andando avanti e, come ammesso da Maldini prima del match contro gli scaligeri, il ragazzo è stato costantemente monitorato in questo avvio di campionato.