Il Milan pensa anche a Mandzukic: dubbi su croato e condizione ma l'ex Juve è nel mirino

Sportmediaset fa il punto sugli obiettivi di casa Milan per l'attacco. Sempre sul solco di giocatori a costo zero e con un profilo tattico sovrapponibile a quello di Ibra, non può essere scartato a priorio Mario Mandzukic. Anche lui croato, anche lui ottimo amico di Rebic, ha qualche controindicazione importante. Intanto l'età, ma questo problema potrebbe essere risolto proprio dall'impiego alternato a Zlatan. Quindi il lungo periodo di inattività, dato che nell'ultimo anno l'ex Juve non ha giocato praticamente mai. Certo è che Mandzukic conosce bene il nostro campionato, dove tra l'altro tornerebbe di corsa (ma occhio all'ingaggio, non è uno che scenda troppo a compromessi), e fisicamente è quanto di più simile allo svedese che ci sia in circolazione.