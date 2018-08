Il Milan pesca il Jack: 1-0 al Napoli all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Un tiro e un gol. Gennaro Gattuso preferisce Borini e Bonaventura, pescando il Jack dal proprio mazzo. Sponda volante dell'ex Sunderland che avvia la bicicletta, stupenda, di Bonaventura che non lascia scampo a Ospina, al quindicesimo. Per il resto il Milan spesso impegnato nel fraseggio nella propria metà campo che non a costruire azioni da gol: non troppe le emozioni dalle parti di Donnarumma, con un episodio dubbio a tre dalla fine. Calabria travolge Zielinski in area, prendendo poi il pallone. Sembra rigore ma l'arbitro decide di fischiare fallo al polacco. L'unica iniziativa è di Milik, che scalda i guanti a Donnarumma nel finale di primo tempo.