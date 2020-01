Il Milan preme, ma l'Udinese è avanti: 0-1 al 45', Donnarumma da incubo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan cerca continuità dopo le due vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, l'Udinese non vuole interrompere la sua striscia positiva in Serie A (tre vittorie nelle ultime tre) anche per mettersi subito alle spalle la disfatta di Torino in Coppa. Le premesse per un primo tempo avvincente, insomma, c'erano tutte in questo lunch game del 20° turno. E il risultato parziale, con una sola rete (quella di Stryger Larsen) al 45', non la dice sicuramente tutta su quanto accaduto finora a San Siro.

Follia di Donnarumma, Larsen ringrazia - L'Udinese inizia con personalità, alza subito la pressione e in sei minuti è già in vantaggio. Uscita a dir poco avventata di Donnarumma, che esce fuori area per anticipare Lasagna spalancando però la porta a Stryger Larsen: puntuale la battuta a rete del laterale bianconero, che sfrutta nel migliore dei modi l'assist scellerato del portiere del Milan segnando l'1-0. I rossoneri rispondono con una punizione alta di Ibrahimovic al 15', ma a sfiorare il gol un minuto dopo è ancora la squadra di Gotti: ottimo spunto sulla sinistra di Sema e girata potente di Lasagna (sempre pericoloso in contropiede) che non trova di poco lo specchio.

Episodio in area e pressione rossonera - I rossoneri sono in difficoltà contro un'Udinese aggressiva e ben disposta in campo, così servirebbe un episodio per invertire il trend dell'incontro. Potrebbe cambiare tutto al 20', quando Rafael Leao reclama un calcio di rigore per un tocco in area col braccio di Troost-Ekong, ma il signor Pairetto - dopo un rapido check del VAR - lascia proseguire. Gioco spezzettato e manovre poco fluide quindi, poi al 33' e al 35' ci pensano due fiammate di Castillejo e Theo Hernandez a impensierire la difesa avversaria e risvegliare San Siro. Una pressione progressiva che non basta comunque per ripristinare il pari in un finale di primo tempo che il Milan ha sicuramente giocato meglio, con più intensità e aggressività, senza tuttavia riuscire a trovare la zampata giusta.