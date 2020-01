Il Milan preservi Paquetà, non Suso: per i lettori di TMW subito l'addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Suso, Piatek e Paquetà ai margini del Milan: chi dei 3 terreste?". E' l'ultimo sondaggio di TMW chiuso con oltre 2600 voti. Per i nostri lettori, il club rossonero in questa finestra di calciomercato non deve privarsi del centrocampista brasiliano: quasi un lettore su due ha votato a favore della sua permanenza. Discorso diverso per lo spagnolo Suso: solo il 4.2% dei votanti spera nella sua permanenza. Di seguito il dato definitivo.

Voti totali: 2645

Suso, ha colpi che possono ancora aiutare il Milan 4,2%

Piatek, il Milan deve ritrovare i suoi gol 28,2%

Paquetà, serve solo la giusta collocazione in campo 48,85%

Nessuno dei tre, il Milan volti pagina 18,75%