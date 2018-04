Il Milan progetta il futuro: tre acquisti per alzare l’asticella

La stagione non è ancora conclusa ma il Milan difficilmente riuscirà ad accedere alla prossima Champions League. Servirebbe una clamorosa rimonta nei prossimi sette incontri, con il conseguente crollo di chi precede i rossoneri in classifica. Ma la stagione è servita al Milan per amalgamare la rosa, gettare le basi di un progetto che sarà inevitabilmente migliorato la prossima estate con innesti precisi e mirati. La notizia non è nuova, nel senso che guardando giocare il gruppo di Gattuso si comprende al volo che rosa abbia bisogno di elementi aggiuntivi per alzare l’asticella. La conferma però è arrivata direttamente dall’amministratore delegato, Marco Fassone, qualche ora fa: “Arriveranno correzioni progressive: i tifosi possono aspettarsi 2-3 giocatori nuovi nei punti ritenuti critici. Cessione dei big? Numeri alla mano, a livello finanziario non avrei l’obbligo di fare cessioni, ma avendo fatto un punto della situazione con d.s. e allenatore, posso dire che ci saranno entrate e uscite”. Usciranno giocatori che magari non sono ritenuti funzionali al progetto di Rino Gattuso, e arriveranno giocatori più pronti per il 433, nei reparti che hanno maggiore bisogno di rinforzi, per proseguire la crescita della squadra. Il Milan il prossimo anno sarà obbligato ad arrivare tra le prime quattro in classifica, a differenza di questa stagione di transizione già preventivata dal club ad inizio anno: “Senza Champions League non sarebbe una catastrofe: se in queste ultime giornate non faremo l'impresa, andrebbe comunque bene”, ha specificato Fassone. “Magari si investirà di meno ma tutti i piani presentati all'Uefa e agli investitori sono stati fatti senza Champions quindi i tifosi siano sereni”. Il Milan è pronto a programmare il futuro, con acquisti mirati a migliorare l’attuale organico e iniziare un ciclo con Gattuso in panchina.