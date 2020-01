Il Milan pronto a cedere, Piatek con le valigie pronte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan è disposto a cedere Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco ha disputato un avvio di stagione davvero complicato, e ora con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic la situazione non migliorerà. L’idea di Zlatan è giocare in coppia con Leao, e in questo modo Piatek avrà ancora meno spazio. Il giocatore così sta cominciando a pensare a un possibile addio e il Milan è disponibile a parlare con qualsiasi acquirente e soprattutto vorrebbe monetizzare. Ci sono già diverse squadre su Piatek, come in Germania il Bayer Leverkusen, in Inghilterra il Newcastle e soprattutto l’Aston Villa che avrebbe messo sul piatto 28 milioni, cifra minima per non registrare una minusvalenza a bilancio.

Dopo un anno in rossonero il polacco potrebbe già andare via, per un’esperienza in chiaroscuro che nei primi sei mesi è stata positiva, ma che poi pian piano ha portato quasi alla rottura con il pubblico rossonero. A San Siro il giocatore viene spesso beccato con fischi e mugugni, a testimonianza del momento estremamente negativo. Piatek ora è di fronte a un bivio, accettare la corte dell’Aston Villa o insistere al Milan e provare a ripartire tra mille difficoltà.

Per quanto riguarda la trattativa Todibo, il Milan lo ha quasi mollato. La risposta del giocatore non arriva così la dirigenza andrà su altri centrali. Il francese non vuole trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto ma vorrebbe solamente un prestito secco, che invece non è gradita dai vertici societari del Milan.