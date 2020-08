Il Milan, Raiola e Donnarumma: ci risiamo. Dieci mesi per preservare un patrimonio

Le parole di Paolo Maldini in conferenza stampa non tranquillizzano i tifosi del Milan, ma non rappresentano neanche un pericoloso campanello d'allarme. Il club rossonero è pronto a sedersi al tavolo con Mino Raiola per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma le discussioni con il potente procuratore saranno incentrate prima sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic: "È un problema, perché siamo arrivati all'ultimo anno di contratto ma è anche giusto provare a risolvere la questione Zlatan e poi rinnovare Gigio", ha detto il direttore tecnico. "Abbiamo fiducia del fatto che lui voglia continuare con noi. C'è una sorta di preoccupazione, tra virgolette, perché è l'ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore".

Quanto vale Donnarumma? Tanto, considerando quanto sono stati pagati alcuni suoi colleghi. Molto probabilmente, il valore non si discosterà molto da quello attuale. Il numero uno attualmente percepisce uno stipendio di sei milioni netti a stagione e sarà difficile per il Diavolo giocare al ribasso o pensare che non ci saranno interferenze nella trattativa. Del resto, a 21 anni Donnarumma è uno dei portieri più forti in circolazione e tante squadre farebbero carte false pur di averlo a disposizione. Un patrimonio da preservare e da non perdere assolutamente, per dare continuità e soprattutto credibilità al progetto. Tre anni dopo, ci risiamo.