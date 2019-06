Il Milan rifiuta Areola, Donnarumma via solo per 50 milioni: 'no' al PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan dovrà anche fare cassa, generando almeno una grossa plusvalenza, e l’indiziato numero uno, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, è Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere sarà venduto, ma alle condizioni - quindi alle cifre - imposte dal fondo Elliott, intenzionato a monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Cifre - La prima offerta del Paris Saint-Germain (20 milioni cash più il cartellino di Areola, valutato 30 milioni di euro) è già stata rispedita al mittente. Chi vuole Gigio deve presentarsi con un assegno da 50 milioni. Sarebbe questa la cifra fissata dai vertici di via Aldo Rossi, che non faranno sconti. Il Psg aveva posto come condizione basilare della trattativa l’inserimento del portiere Areola, ma la questione è più complicata del previsto.