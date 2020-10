Il Milan rilancia: offerti 15 milioni compresi bonus per arrivare a Simakan per la difesa

Il Milan rilancia: dopo gli 8 con bonus offerti in precedenza, proposta da 12 con 3 di bonus per Mohamed Simakan. Il 2000 dello Strasburgo è il nome ora più caldo per il mercato del Milan, con il club che vorrebbe lasciare anche una percentuale per la rivendita ai francesi.