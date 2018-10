Il Milan rinasce a Sassuolo: attacco cinico ma difesa da registrare

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan trova finalmente una bella vittoria, convincente per molti tratti della gara, che darà sicuramente morale a una squadra in difficoltà. Il 4-1 rifilato al Sassuolo, su un campo storicamente complicato per il Milan, infonde fiducia nell’ambiente e rimette in riga la squadra di Gattuso in classifica, a nove punti ma con un match da recuperare. Di buono ci sono i quattro gol, un cinismo ritrovato nonostante l’assenza di Higuain, e una manovra offensiva pungente. Senza il bomber principe i rossoneri hanno tentato conclusioni da fuori e infatti tutte e quattro le reti sono arrivate da dall’esterno dell’area. Splendida gara di Suso, il migliore in campo con una doppietta, strepitosa la conclusione del 2-0 rossonero. La fase offensiva è girata bene, mentre la difesa ha sofferto troppo e ha subito ancora una volta il gol. “Non basta solo una vittoria, perché quando s’indossa la maglia del Milan la pressione c’è. Resto convinto che questa è una buona squadra e può crescere”, ha detto il tecnico milanista alla fine dell’incontro. Il Milan deve lavorare sui cali di tensione, perché spesso passa in vantaggio ma poi nella ripresa consegna la gara agli avversari, facendosi rimontare. “Se vogliamo diventare una squadra importante e dare continuità al nostro gioco non dobbiamo subire l'avversario che esce. Dobbiamo fare molto meglio la fase difensiva, è un po' il punto debole, non è solo colpa dei difensori”. Questa volta i tre gol di vantaggio hanno permesso di gestire meglio la pressione del Sassuolo ma la difesa è andata pure questa volta in affanno, soprattutto dopo il 3-1 di Djuricic. Gattuso però scaccia il fantasma di Conte e rilancia il Milan, spera di riavere al più presto Higuain e chiudere la prima parte di campionato con la vittoria contro il Chievo domenica prossima.