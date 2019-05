© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso si è ripreso la scena nel Milan dopo mesi di anonimato. Gol contro il Bologna e assist da tre punti con la Fiorentina: con lo spagnolo in ombra - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la squadra rossonera ha vissuto il suo periodo più nero, ma quando Jesus si è riacceso tutta la squadra ha ripreso energie in vista del finale. Lunedì scorso a San Siro ha segnato il suo sesto gol in questa Serie A, a meno uno dal proprio record in campionato.