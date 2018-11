Il Milan sa soffrire. L'Olimpico regala buone indicazioni e una nota stonata

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la beffa subita al 94', il pari che il Milan guadagna contro la Lazio non solo è prezioso, ma inorgoglisce la dirigenza. Perché quando ti mancano tre centrali di difesa, due centrocampisti titolari e il tuo uomo di punta è squalificato uscire imbattuti contro la squadra con cui te la giocherai per un posto in Champions League ha il sapore di vittoria.

Il Milan di questa sera è stato a immagine e somiglianza di Gattuso: compattezza, spirito di sacrificio, corsa. Alla qualità ci pensa Suso, al quale sono bastate due illuminazioni per mandare quasi in rete Calhanoglu e dare il la all'azione dello 0-1.

In vista dei prossimi impegni le indicazioni date dal pomeriggio romano sono quasi tutte positive: Rodriguez è sempre più padrone del nuovo ruolo di centrale in una difesa a tre e Abate si è ben disimpegnato in una posizione per lui inedita. In mezzo al campo Bakayoko non è più un oggetto misterioso e, anzi, è la nota più positiva da quando Gattuso ha ripiegato giocoforza su un centrocampo a 4. Il francese del resto si era messo in luce proprio in una mediana con due centrali con la maglia del Monaco e con Kessié c'è una buona intesa. Davanti Calhanoglu ha giocato a intermittenza, ma alcuni spunti illuminanti inducono all'ottimismo. Gli è mancato il gol che poteva essere la svolta della sua stagione. E proprio a proposito di reti, inizia a non passare inosservata l'astinenza di Patrick Cutrone: cinque partite. L'ultima gioia nel 3-2 contro la Sampdoria. E con Higuain squalificato ancora per un turno la cosa inizia a preoccupare.