Il Milan senza Ibra si affida a Rebic. Tonali e Diaz: possibile chance

Il Milan stasera giocherà in casa del Crotone prima di tuffarsi nel playoff di Europa League, spartiacque per la stagione e per il mercato. L’allenatore Stefano Pioli non vuole sottovalutare la squadra calabrese e per questo pensa ad alcuni cambiamenti. E’ possibile che esordisca dal primo minuto Sandro Tonali, sia per concedere minutaggio all’ex Brescia ma anche per dare a Bennacer la possibilità di rifiatare dopo tre sfide consecutive (il Milan gioca praticamente ogni tre giorni). “Il Crotone sa giocare a calcio, ha buone caratteristiche e va rispettato, perché sa di dover lottare. Dovremo prepararci molto bene”, ha spigato Pioli in conferenza.

Senza Ibrahimovic il Milan si affiderà a Rebic in avanti: "Per gli equilibri che abbiamo trovato Rebić sta giocando più spesso a sinistra, ma per me lui è un attaccante perciò può fare benissimo anche la prima punta, perché è giocatore forte e sa darci fisicità e quantità”. L’allenatore potrebbe dare una chance anche a Brahim Diaz dal primo minuto, mentre in panchina andrà Castillejo. Lo spagnolo prelevato in estate dal Real Madrid può essere inserito in qualsiasi ruolo sulla trequarti: “Credo che Díaz possa giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta, ha ottime qualità ed è pronto, ci sarà utile", ha spiegato Pioli. Il Milan in queste settimane avrà impegni importanti e decisivi: “Ci aspettano sette giorni importantissimi, saranno partite molto difficili e dovremo affrontarle da Milan per fare punti. Serviranno concentrazione e intensità perché sono tre partite molto delicate. Le difficoltà fanno parte della stagione, non dobbiamo spaventarci per le assenze". La difensa invece è sempre in emergenza dopo gli infortuni di Romagnoli, Duarte e Musacchio, e le scelte dell’allenatore sono obbligate con Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez.