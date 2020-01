Il Milan sfoltisce, addio a Caldara e Borini. Altri 3 in partenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’arrivo di Ibrahimovic è stata solo la prima operazione del mercato di gennaio del Milan. La squadra rossonera ieri hanno definito altri due affari, stavolta in uscita. Il primo è Fabio Borini che ha trovato l’accordo con il Verona nonostante il pressing di tante squadre. Il giocatore lascia i rossoneri dopo 75 presenze e 8 reti. Ma soprattutto ieri si è definito il passaggio di Mattia Caldara all’Atalanta. Prestito di 18 mesi con riscatto fissato a 15 milioni. Per il Milan ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. La particolarità è che Caldara lascerà i rossoneri senza aver mai giocato una partita in serie A dopo un anno e mezzo. Per lui solo due presenze in Coppa e mai l’esordio in campionato. Fu pagato 36 milioni nell’estate del 2018 quando Leonardo lo portò a Milano nell’affare con Bonucci e Higuain con la Juve.

Al Milan potrebbero esserci altre operazioni in uscita, infatti ieri ben due volte l’agente di Pepe Reina si è presentato a Casa Milan per trovare una soluzione con i rossoneri e far partire lo spagnolo, che ha già un accordo con l’Aston Villa. Il Milan prima di lasciar partire Reina vuole sostituirlo e tra i nomi fatti c’è quello di Viviano, ex Samp. In partenza anche Ricardo Rodriguez, che piace al Fenerbahce, così come Piatek che ha tanto mercato in Premier League con Tottenham, Aston Villa e West Ham che hanno inviato emissari a Milano per trovare un accordo col giocatore e con i rossoneri.

In difesa arriveranno uno o due difensori, mentre in attacco c’è Politano come possibile opzione.