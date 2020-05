Il Milan si allena, in attesa di Ibrahimovic. Lo svedese atteso a Milano tra domani e sabato

Mentre il Milan apre ufficialmente Milanello per i primi allenamenti individuali dei rossoneri, arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante rossonero è atteso a Milano fra domani e sabato, comunque durante il fine settimana. Una volta rientrato, lo svedese dovrà sottoporsi a un periodo di quarantena così come previsto per coloro che tornano nel nostro Paese dall’estero.