Il Milan si fa gol da solo: 4-0 della Juventus, autorete di Kalinic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è serata per il Milan, sui calci d'angolo. Dopo le due reti siglate da Benatia, i rossoneri se ne fanno una da soli: 4-0 per la Juventus, ma la firma questa volta è di Nikola Kalinic. Che anticipa tutti sul cross di Pjanic dalla bandierina, ma anziché allontanare il pallone, lo colpisce all'indietro e spiazza Donnarumma, questa volta incolpevole. La Juventus dilaga, il Milan si fa gol da solo: 4-0 all'Olimpico, in una finale di Coppa Italia che non sembra avere più storia.