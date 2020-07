Il Milan si gode il miglior Kessie di sempre: la cura Pioli ha funzionato

E’ il miglior momento di Franck Kessie al Milan. Il centrocampista ivoriano in tutta la sua esperienza in rossonero non aveva mai inciso così tanto. Eppure con lo stesso Stefano Pioli ci sono stati momenti difficili e di confronto, fin quando Kessie non ha compreso ciò che chiedeva l’allenatore. Da quell'attimo in poi la stagione di Franck è svoltata, ed ora è tra i titolari più decisivi, come testimoniano le tre reti consecutive contro Juve, Napoli e Parma: “Quando arriva un allenatore bisogna cercare di capire quale potrebbe essere il rapporto. All'inizio è stato un po' più complicato con Pioli, però ora il rapporto è positivo. Mi ha spiegato tanto quello che devo fare in campo anche perchè con Gattuso c'erano altre richieste. Avevo bisogno di un po' di tempo per capire cosa voleva il mister”, ha confessato l’ivoriano. In totale Kessie quest’anno ha siglato 4 reti, ma nel post lockdown è fisso tra i migliori in campo, a testimonianza di una condizione fisica e mentale davvero invidiabile: “"Contro il Parma è stato il gol più bello della mia carriera fino ad ora. Adesso devo fare ancora di più", ha confessato a SkySport. Perché il Milan ha l’andamento migliore del campionato dopo l’Atalanta, e ha cinque giornate per agganciare il quinto posto in classifica attualmente occupato dalla Roma: “Tutto è possibile. Dobbiamo dare sempre il massimo, dobbiamo fare punti in tutte le partite e non pensare alla Roma. Tutti si impegnano, sia chi gioca e chi entra dalla panchina che entrano con grande determinazione”. Kessie le ha giocate tutte e non sembra mai stancarsi. E’ cresciuto parecchio sotto l’aspetto tattico e tecnico, come dichiarato anche dall’allenatore rossonero: “Io e Franck abbiamo avuto qualche difficoltà di rapporto all'inizio, una volta che ci siamo capiti e compresi meglio sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello, ha presenza e grandissima qualità, è sempre presente nei momenti difficili della partita, è sicuramente un giocatore molto presente nel nostro gioco".